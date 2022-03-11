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Polisten önemli uyarı!

11 Mart 2022 Cuma 13:30
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Polisten önemli uyarı!
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SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA DİKKAT!

Son günlerde, bazı kişilere ait Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarını ele geçiren kötü niyetli kişiler, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarında ekli şahıslara, arkadaşları gibi yazışıp çeşitli bahaneler ileri sürerek kendilerine para, kredi kartı bilgileri veya telefon numarasını göndermelerini isteyerek bu yöntemle dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. 

Sosyal medya hesapları üzerinden başlayan bu tür dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle, belirtilen yöntemlerle sizlerden nakit para, kredi kartı bilgisi, telefon numaranızı talep eden kişiler arkadaşınız olsa dahi, ARKADAŞINIZIN HESABININ ÇALINMIŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK BU KİŞİLERE ASLA İNANMAYIN ve İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEYİN.  Böyle bir durumla karşılaşan kişilerin en yakın polis merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur.

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