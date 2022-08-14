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Polisten operasyon: 10 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu

14 Ağustos 2022 Pazar 13:06
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Polisten operasyon: 10 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu


Beyarmudu Kara Sınır Kapısı’nda bu sabah yapılan operasyonda 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Polisin açıklamasına göre, saat 03.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan “Dolunay Operasyonu” kapsamında sözkonusu sınır kapısından KKTC'ye geçiş yapan H.G.’nin (E-53) kullanımındaki araçta arama yaptı.

Araçta yolcu olarak bulunan C.G.’nin (E-62) bavulunda 10 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain bulundu.

Polis adı geçen şahısları tutukladı.

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