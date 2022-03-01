Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Uyuşturucu davası; 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davası; 3 gün daha...
2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
2'si insan kaçakçısı 10 kişi...

Polisten sahte dolar uyarısı!

01 Mart 2022 Salı 11:27
178 Okunma
Polisten sahte dolar uyarısı!
banner108

28.02.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde bulunan bir şahsın, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanınlan ABD Dolarlarını tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Konu şahsın tasarrufunda 50’lik ile 100’lük banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanınlan toplam 4000 ABD Doları bulunarak emare olarak zapt edilmiştir.

Sahte 50’lik Banknotların seri numaraları;

MB 51952377A, MB 51940211A, MB67151174A, MB 67151815A, MB 51941614A, MB 67140308A, MB 67151814A, MB51941617A, MB 37541552A, KB 48244949L, KB 48241236L, KB48247833L, KB63441124L, KB 48244173L, KB 48244824L, KB 48241241L, KB 48241237L, KB48247255L, KB 48250591L, KB 48244204L, KB 63441128L, KB 48244821L, KB 48250436L, KB 48250052L, KB 48241226L, KB 63447941L, KB 63447443L, KB 63447939L, KB 63441048L, KB 63441051L, KB 48247961L, KB 48241841L, KB 48247835L, KB 48250428L, KB 48250425L, KB 48241840L, KB 48241373L, KB 48247836L, KB 48241372L, KB 48250543L, KB 63441497L, KB 63441501L, KB 63441119L, KB 63441499L, KB 63447942L, KB 63444563L, KB 63447944L, KB 48247824L, KB 63441917L, KB 48241370L, KB 48250197L, KB 63447943L

Sahte 100’lük Banknotların seri numaraları;

HD 76432864A, HD 76431673A, HD 76432030A, HD 76432868A, HD 76432867A, HD 76432865A, HD 76434362A, HD 76432878A, HD 76432861A, HD 76434359A, HD 76431685A, HD 76431686A, HD 76431687A, HD 76431678A

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ve 100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS, Şubat Ayı Maaşını Alamayanlar Olduğunu Belirterek Hükümete Seslendi
KTAMS, Şubat Ayı Maaşını Alamayanlar Olduğunu Belirterek Hükümete Seslendi
Denge,  dengesizlik getirdi
Denge,  dengesizlik getirdi
Yeni Tarifeye Göre Pek Çok Dilim Ve Sektör İçin Ücret 2.7 TL Oldu
Yeni Tarifeye Göre Pek Çok Dilim Ve Sektör İçin Ücret 2.7 TL Oldu









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim