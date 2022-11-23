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Polisten sahte para olayıyla ilgili açıklama...

Bostancı’da Pazartesi günü meydana gelen sahte para tedavüle sürülmesi olayında paraların dört markette daha kullanıldığı tespit edildi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 15:50
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Polisten sahte para olayıyla ilgili açıklama...



Bostancı’da Pazartesi günü meydana gelen sahte para olaylarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Konuyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada kapsamında, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan I.A.(E-18) ve N.A.’nin (E-16) yapılan sorgulamalarında aynı tarihte tasarruflarında bulundurdukları ve sahte olduklarını bildikleri MB666888880 seri numaralı 50’lik Euro banknotlardan 7 adet daha, Güzelyurt, Yedidalga ve Yeşilırmak’ta faaliyet gösteren dört markete vermek sürerek tedavüle sürdükleri ve karşılığında sahtekarlıkla para ve mal temin ettikleri tespit edildi.

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