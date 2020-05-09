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Polisten sahte para operasyonu!

O kişi tutuklandı

09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:01
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Polisten sahte para operasyonu!

Nisan ayı içerisinde meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili olarak aranan şahıs olan zanlı Muhannad Maied Fathi AL Ouri tespt edilmesi üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Muhannad Maied Fathi AL Ourı’nin Lefkoşa’da meydana gelen sahte para tasarrufu ve sahte parayı tedavüle sürme meselesi ile ilgili methaldar olduğunu söyledi. Polis,  17 Nisan 2020 tarihinde, saat 24.00 raddelerinde, Lefkoşa Kızılkaya Şehit Erdoğan Yıldız Sokak üzerinde, Lefkoşa'da sakin Mohamed Ali Ahmed Alhadari’nin tasarrufunda bulundurduğu 2 adet seri numarası"B099348659" olan 200 TL'lik banknotu Lefkoşa'da sakin taksici F.M.S.'ye verip tedavüle sürdükten sonra karşılığında toplamda 260 TL parayı sahtekarlıkta temin ettiğini belirtti. Polis, akabinde Mohamed Ali Ahmed, Alhadari'den yapılan soruşturma neticesinde konu sahte 200 TL paraları Muhannad Majed Fathı AL Ourı'den aldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.  Polis, zanlı Muhannad Majed Fathi AL Ourı’nin meseleyle ile ilgili bağlantılı olduğundan aleyhine 26.04.2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden Derdest emri temin edildiğini fakat yapılan tüm aramalara rağmen zanlının tespit edilemediğini ve aranan şahıslar listesine eklendiğini söyledi.  Polis, zanlının 08.05.2020 tarihinde Girne Polis Müdürlüğünde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının Girne’de bulunan ikametgâhı içerisinde yapılan arama neticesinde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi. Polis, Zanlı ile ilgili olarak soruşturmayı salimen devam ettirebilmek için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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o 2020-05-09 16:27:51

Tipe bak 2 tokat, 5 tekme, sonra deport

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