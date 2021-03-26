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POLİSTEN SAHTE PARA UYARISI!

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, 25.03.2021 tarihinde, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir bankaya, 500 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların bir şahıs tarafından tedavüle sürüldüğü tespit edildiği açıklandı ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

26 Mart 2021 Cuma 11:48
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POLİSTEN SAHTE PARA UYARISI!


Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

SAHTE PARALARA DİKKAT!
25.03.2021 tarihinde, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 500 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların bir şahıs tarafından tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. 
Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları
X 03346387616, 
X 01456391774, 
X 01456387706
Söz konusu sahte paraların daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

Son Güncelleme: 26.03.2021 13:00
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