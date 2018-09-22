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Polisten Sahte Para Uyarısı!

Polis, piyasadaki sahte 100’lük ABD Doları banknotlara karşı vatandaşları uyardı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:57
Polisten Sahte Para Uyarısı!

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güzelyurt’ta dün bir şahıs tarafından tasarrufunda bulunanan ve sahte olduğuna inanılan LG 73541288 B, HG 47407041 A, AL 34721966 L, CL 31546830 L, AL 34721939 L, HG 47407042 A, AL 34721941 L ve HB 31478962 B seri numaralarını kapsayan toplam sekiz adet 100'lük ABD Doları banknot bir bankaya verilmek suretiyle tedavüle sürüldü.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarına vurgu yaparak şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri istendi.

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