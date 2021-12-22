Polisten sert açıklama!

Polis yaptığı açıklamada "birtakım" haber sitesinde yer alan haberleri yalanladı.

Polis, yapılan asılsız haberlerin Polis Teşkilatını yıpratmaya yönelik olduğu vurguladı...

Polisten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

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İnternet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan “Özgür Gazete” isimli basın organında, polis alımları sonucu sağlık kontrolünde bulunan bazı adayların sağlık kontrolünden geçirilmeden onaylandığı ve torpil yapıldığı yönünde asılsız haber yer almaktadır.

Polis alımları sonucu yapılan sınavlar neticesinde belirlenen asil ve yedek adayların sağlık kontrolleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde halen devam etmektedir.

Adayların, yapılacak sağlık kontrollerinin sonuçlanmasının ardından ilgili dal uzmanı hekimlerin raporları doğrultusunda, polislik mesleğine elverişli olup/olmadıkları başhekim tarafından beyan edilecektir.

Adayların sağlık kontrolleri henüz tamamalanmadığı gibi, ilgili basın organında yer alan iddiaların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte asılsız olduğu, yayının maksatlı ve Polis Teşkilatını yıpratmaya yönelik olduğu aşikardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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