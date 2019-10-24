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Polisten sıkı denetim!

23-24.10.2019 tarihleri, 18.00 -03.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleşmiştir.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:59
Polisten sıkı denetim!

Polisten alınan bilgiye göre Gerçekleştirilen denetimler sonucu, Gazimağusa’da kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmış olup, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklanmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 500 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 157 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan 3 araç da trafikten men edilmiştir.

Girne’de yapılan denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren barlar ve diskolar kontrol edilerek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrolde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 14 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılmıştır. İzinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklanmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 170 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 53 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş, kontroller sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 530 araç kontrol edilmiş olup ve suç işlediği tespit edilen toplam 58 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu ise kuzey sahil şeridi, İskele Boğaz, Long Beach ve Siteler Bölgelerinde kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 3 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi ise tutuklanmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise toplam 140 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 31 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç da trafikten men edilmiştir.

(BRT/PGM)

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PolisHaberKKTC
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