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Polisten sıkı denetim!

Polis dün gece 21:00 - 00.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:16
Polisten sıkı denetim!

Polis dün gece 21:00 - 00.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanında yapılan denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, işçi yatı evleri, gece kulüpleri, Çağlayan Parkı, Kumsal Parkı, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi ve Ermeni Kilisesi bölgesi ile Terminal Bölgesinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi, bir işçi evinde ise 3 kişinin izinsiz ikamet ettikleri tespit edildi.

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Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

 Lefkoşa'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 315 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 83 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 6 araç trafikten men edildi.

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında gerçekleşen denetimler sonucu ise , bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri ve alkollü içki satışı yapan mekanlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

İskele'de trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 450 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 3 araç sürücüsü trafikten men edildi

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Yorumlar
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Zafer 2018-12-22 17:43:13

Hava atmak maksadıyle plakaları sökülmüş araçların trafikte seyretmesinin önün ne zaman geçilecek? Bunların denetimi yapılmıyor..Yapılmış olsaydı,bunların her geçen gün sayıları artmazdı....

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Ali 2018-12-22 17:50:30

Egzos susturucuları sökülmüş motorsikletlerin mahalla aralarında rahatsızlıktan öte ses kirliliği yaratmalarına ne demeli..Gece demezler gündüz demezler bu rahatsılığı yaparlar ama polis meydanda yok...Polise telefon açarsınız sizi karakola şikayetçi olmaya çağırır..İşte böyle bir memleket....

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hamit 2018-12-22 17:53:51

Kanuna göre belediye sınırları içinde korna çalmak yasak...Hal böyleyken şu minibüsler yürürler dururlar adım başına korna çalarlar...Ne arayan var ne sorn var..Asaplaımız bozuldu artık...

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Girne 2018-12-23 01:31:59

Milleti soyacağınıza önce yolları düzeltin

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