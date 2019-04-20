Polisten sıkı denetim!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü dün akşam sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Kontroller sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar, işçi yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi Bölgesi, Ermeni Kilisesi Bölgesi ve Terminal Bölgesinde denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 750 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 113 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, muhtelif suçlardan dolayı da 5 araç trafikten men edildi.