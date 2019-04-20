Polisten sıkı denetim!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü dün akşam sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi yaptı.
Yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 750 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 113 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, muhtelif suçlardan dolayı da 5 araç trafikten men edildi.
Daha çok gezin. Bu sokaklar neler gördü. Daha çok gelin.
Tutun tutun atin tutun tutun atin bencede