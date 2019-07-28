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Polisten sıkı denetim!

Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün 21.00-01.00 saatleri arasında,  sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:57
Polisten sıkı denetim!

Denetimler kapsamında bölgelerde faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri, bet ofisleri ve anayollarda kontroller gerçekleştirilmiş ve Girne’de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 63 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, dördü de Gazimağuasa’da olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 698 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 123 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 15 araç trafikten men edildi.

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DenetimPolis
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