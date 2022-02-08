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Polisten suikast failleriyle ilgili açıklama

Polis Basın Subaylığı, İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü suikastinin failleri olduğu yönünde bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan görüntülerin, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

08 Şubat 2022 Salı 23:35
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Polisten suikast failleriyle ilgili açıklama
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Polis Basın Subaylığı,  İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü suikastinin failleri olduğu yönünde bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan görüntülerin, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Polis açıklaması:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, bir araç içerisinde yer alan iki erkek şahsa ait görüntülerin, iş adamı Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Konu şahısların olayla bağlantısının olmadığı saptanmakla beraber, mesele polis tarafından çok yönlü olarak titizlikle soruşturulmaktadır. 

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

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