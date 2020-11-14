Polisten sürücülere uyarı

Polis, Lefkoşa’da eski Kıbrıs Türk Hava Yolları binası önündeki trafik ışıklarının arıza nedeniyle devre dışı kaldığı uyarısında bulundu.
Sürücülerin, yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları istendi.
Polis, Lefkoşa’da eski Kıbrıs Türk Hava Yolları binası önündeki trafik ışıklarının arıza nedeniyle devre dışı kaldı.
Polis, Lefkoşa’da eski Kıbrıs Türk Hava Yolları binası önündeki trafik ışıklarının arıza nedeniyle devre dışı kaldığı uyarısında bulundu.
Sürücülerin, yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları istendi.