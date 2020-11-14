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Polisten sürücülere uyarı

Polis, Lefkoşa’da eski Kıbrıs Türk Hava Yolları binası önündeki trafik ışıklarının arıza nedeniyle devre dışı kaldı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:16
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Polisten sürücülere uyarı

Polis, Lefkoşa’da eski Kıbrıs Türk Hava Yolları binası önündeki trafik ışıklarının arıza nedeniyle devre dışı kaldığı uyarısında bulundu.

Sürücülerin, yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları istendi.

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