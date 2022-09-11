Polisten sürücüleri uyarı!

Trafik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, okulların açılması ile yoğun olan trafik akışı, okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağı belirtilerek, vatandaşlar uyarışdı.

“Trafik eğitiminin ailede başladığı unutulmamalı ve çocuklarımızı trafikte nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitmeliyiz” denilen açıklamada, “Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken araç yoğunluğu olacağından, okul giriş-çıkış kapıları önüne araçlarımızı park edip yığılmalara sebep olunmamalı ve trafikte çocuklarımızın hayatını tehlikeye atacak sürüşler yapılmamalıdır” ifadesi kullanıldı.

Sürücülerin, özellikle okulların bulunduğu bölgelerde, öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması, park halindeki araçlar arasından çocukların aniden dikkatsizce yola atılabileceğinin düşünmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, sürat yapmadan araç kullanılması istendi.

“Sürücüler araçlarını yaya geçitlerine veya köşe başlarına park ederek, diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmamalıdır.” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

taşımacılık yapan araç sürücüleri; daima trafik kurallarına uymalı ve öğrencileri salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmamalıdır. Otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüsün kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu yerlerde ve otobüs duraklarında yolcu indirip alınmalıdır. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra her zaman gözlemleyerek, güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir. Öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulunmalıdır.

okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olmalı, daima kaldırımda yürümeli ve kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmalıdır. Yolu kontrol etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak, yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketlerden kaçınmalıdır. Karşıdan karşıya geçerken görüş açısının geniş olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu noktalar tercih edilmelidir. Bunların dışında karşıya geçilecekse, yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkılmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa yaya geçitlerini kullanarak, koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir. Otobüs veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapılar kullanılmalı, kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olarak öğrendiklerini onlara da öğretmelidir.

çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri onlara özenle aktarmalıdır. Öğretmenlerin vereceği bilgiler, öğrencilerin eğitiminde daha fazla katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.

Trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde, yaşanacak üzücü olayların önlenebileceğini hatırlatır, huzurlu, güvenli ve kazasız bir eğitim yılı geçirmenizi dileriz.”