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Polisten uyarı

11 Ekim 2018 Perşembe 19:34
Polisten uyarı

Polis Genel Müdürlüğü, araçlarda hırsızlığa karşı dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı, vatandaşları uyardı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme Hizmetleri, “Aracınızdan ayrılırken eşyalarınızı görünür şekilde koltuk üzerinde bırakmayınız. Kötü niyetli şahıslara karşı tedbirli olunuz” şeklinde uyarılarda bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, araçlarda hırsızlığa karşı dikkat edilmesi gereken 8 maddelik hususları şöyle sıraladı:

 “1- Aracınıza, hırsızlık olaylarına karşı bir önlem olarak alarm sistemi takınız.

2- Arabanızın anahtarını, kısa süreli de olsa kesinlikle kontak üzerinde bırakmayınız. Yedek anahtarınız var ise, arabanızın torpido bölümü veya yolcu koltuklarının altına saklamayınız.

3- Aracınızı park ederken araç tekerlekleri kaldırım yönüne gelecek şekilde çevirip, direksiyonu kilitleyiniz.

4- Aracınızı park yasağının olmadığı aydınlatılmış caddelere veya oto parklara park ediniz.

5- Aracınızı kapılarını, pencerelerini, bagajını ve yavan havalandırmasını kapatmayı unutmayınız.

6- Aracınızdan indikten sonra kapıların kilitli, camların kapalı olup olmadığını tekrar kontrol ediniz.

7- Aracınızın kimlik kartı, şasi numarasıdır. Bu numarayı güvenli bir yere kaydederek saklayınız.

8- Aracınızdan ayrılırken cüdan, çanta, cep telefonu gibi değerli eşyalarınızı yanınıza almayacaksınız, bagaja koyunuz. Çantanızı bagaja koyacaksanız, aracınızı park ettiğiniz yerde kötü niyetli olması muhtemel şahısların görebileceği şekilde yapmayınız.

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Gibri 2018-10-11 19:38:39

Bunları bu ülkeye sokan polis , önlem alacak olan vatandaş.

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umit tekin 2018-10-11 20:50:40

Bir zamanlar KKTC de araba kilitleme,pencere kapatmak diye birsey yoktu.Dusunebilirmisiniz ki ne durumlara geldik.

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tc 2018-10-11 20:50:53

lan gibri bunları yapanları tanıyosun heralde orospu cocu seni yapanların kım oldunu bılıyonmuda hemen dısardan gelene suc atıyon anasını siktim

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Hüseyin Becer 2018-10-11 20:56:54

Biz tetbir alıyoruz. Kadın milletvekilimiz aracında sopa taşıyo. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın harekete geçmesini bekliyoruz. Çünkü bu ülkenin huzur ve güveninden sorumlu asıl makamdan çıt yok.

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