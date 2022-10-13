Polisten uyuşturucu operasyonları

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Ercan Havalimanı'nda, Gazimağusa'da ve Girne'de yaptığı operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirdi; toplam 5 kişiyi tutukladı.

-Zula Operasyonu...

Polis basın bültenine göre Ercan Havalimanı’nda dün Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "Zula Operasyonu"nda Ö.E’nin (E-47) tasarrufunda yaklaşık 100 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Yine dün Gazimağusa’da, H.A.G’nin (E-23) evinde polisin yaptığı aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4 bin 50 Euro, 17 bin 200 TL ve 40 Sterlin nakit para bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne’de de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından U.Ç’nin (E-23) evinde yapılan aramada, içinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Meseleyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.Ş’nin (E-27) evinde yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilerek emare alındı. Bahse konu şahıslar ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.Y.(E-20) tutuklandı.