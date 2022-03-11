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Polisten uyuşturucu operasyonu!

19 yaşındaki erkek şahsın aracından uyuşturucu çıktı. Ozanköy'de tespit edilen zanlı tutuklandı.

11 Mart 2022 Cuma 14:02
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Polisten uyuşturucu operasyonu!
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

04.03.2022 tarihte, Girne’de meydana gelen “Kanunuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçu ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı görülen ve aranmakta olan H.T.K.(E-19), 10.03.2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ozanköy’de tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde söz konusu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 0.2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Sourşturma devam etmektedir.

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