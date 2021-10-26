Polisten vatandaşa duyuru!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

25.10.2021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, müşteri olarak bulunan şahsın tarafından, yapmış olduğu alışverişe karşılık tasarrufunda bulundurduğu 50’lik banknotlardan oluşan iki adet sahte ABD Dolarını ($100) verip tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise iki adet sahte 20’lik ve bir adet de sahte 10’luk ABD Doları ($50) banknotlar tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları

KB 74166180 D

KB 75652583 D

Sahte 20 Dolarların Seri Numaraları

MF 48086124 J

ME 61937627 I

Sahte 10 Doların Seri Numarası

PB 03408656 A

konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 50, 20 ve/veya 10’luk Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.