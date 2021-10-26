Polisten vatandaşa duyuru!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:
25.10.2021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde, müşteri olarak bulunan şahsın tarafından, yapmış olduğu alışverişe karşılık tasarrufunda bulundurduğu 50’lik banknotlardan oluşan iki adet sahte ABD Dolarını ($100) verip tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise iki adet sahte 20’lik ve bir adet de sahte 10’luk ABD Doları ($50) banknotlar tespit edilerek emare olarak alınmıştır.
Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları
KB 74166180 D
KB 75652583 D
Sahte 20 Dolarların Seri Numaraları
MF 48086124 J
ME 61937627 I
Sahte 10 Doların Seri Numarası
PB 03408656 A
konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 50, 20 ve/veya 10’luk Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.