Polisten vatandaşa önemli duyuru!

Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarının altyapı çalışması nedeniyle devre dışı kalacağı, müdürlüğe 0548 811 4000 çağrı numaralı hattan ulaşılabileceği bildirildi.

Açıklamada, Gazimağusa bölgesinde Telekomünikasyon Dairesi tarafından telefon hatlarında yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne ait mevcut hatlar ile 155 Polis İmdat hatalarının çalışmalar süresince devre dışı kalacağı uyarısında bulunuldu.

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ulaşmak için 0548 811 4000 çağrı numaralı hattın kullanılması gerekiyor.

Telekomünikasyon Dairesi, Gazimağusa’da yapacağı altyapı çalışmaları nedeniyle bugünden başlayarak üç gün boyunca kentteki bazı bölgelerde telefon ses ve internet hizmetlerinde kesintiler olacağını duyurmuştu.