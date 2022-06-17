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Polisten vatandaşa önemli uyarı!

51 adet sahte ABD Doları tespit edildi...

17 Haziran 2022 Cuma 13:09
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Polisten vatandaşa önemli uyarı!
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17.06.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde bulunan iki şahsın tasarruflarında, sahte olduğuna inanılan 100’lük banknotlardan oluşan toplam 51 adet ABD Doları tespit edilmiştir.
    

Ele Geçirilen Banknotların Seri Numaraları; 
1 adet MB98802057F, 1 adet MB98803233F, 1 adet MB98803460F,3 adet LB64701278G,  4 adet MB64700464F, 4 adet MB98702379F, 3 adet MB64700478F, 4 adet MB64700460F, 4 adet MB98702375F, 1 adet MB98802467F, 2 adet MB98803467F, 1 adet LB64701261G, 3 adet MB98703635F, 1 adet MB98803483F, 1 adet MB98802463F, 1 adet MB98803497F, 1 adet MB98802050F, 1 adet MB98803463F, 1 adet MB98803430F, 1 adet MB98803477F, 1 adet LB64701274G, 1 adet MB98702389F, 1 adet MB98702359F, 1 adet MB98700097F, 2 adet MB98803443F, 2 adet MB98702371F, 2 adet MB98803433F, 2 adet MB98703639

Söz konusu paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

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