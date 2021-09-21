Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası
3 gün daha poliste tutukluluk
3 gün daha poliste tutukluluk
Turistler hırsız çıktı!
Turistler hırsız çıktı!
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Flaş Haber
Koronavirüste yeni yan etki!
Kapat

Polisten vatandaşa uyarı!

Polis, Türkiye telefon hatları kullanılarak, özellikle emekli vatandaşları hedef alan dolandırıcılara dikkat edilmesi yönünde uyarı yaptı.

21 Eylül 2021 Salı 17:02
473 Okunma
Polisten vatandaşa uyarı!

Polis açıklaması:

Türkiye telefon hatlarını kullanarak, özellikle bankalarda yüksek miktarda parası bulunan emekli vatandaşlarımızı hedef alarak arayan ve kendilerini polis mensubu veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, söz konusu emekli vatandaşlarımızı yüksek meblağlarda dolandırma girişimlerine devam ediyor.

Telefonla arayan dolandırıcılar; aradıkları şahıslara karşı inandırıcılıklarını yükseltmek amacıyla ülkemizde bulunan resmi kurumlardan aradıklarını söyleyip, polise ait telefon hatlarını ilgili kişilere vermek suretiyle dolandırma girişimlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir.    

Halkımız bilemelidir ki ülkemizde görevli hiçbir polis mensubu ve/veya savcı vatandaşı arayarak para talep etmemektedir.

Son olarak, 20 Eylül 2021 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve polise yansıyan son iki mesele ile ilgili olarak, mağdur olan vatandaşlarımızın polise erken şikayette bulunmaları ve Polis Teşkilatımızın, yetkili kurumlarla koordineli, hızlı ve titiz bir çalışma göstererek emekli vatandaşlarımızın dolandırıcıların yönlendirmesi ile yurt dışına havale/eft yöntemiyle göndermiş oldukları yüksek meblağlardaki paraların dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesi engellenmiştir.

Emekli aile büyüklerimizin bu tür mağduriyetleri yaşamaması için hepimize görevler düşmektedir. Bu çerçevede emekli aile büyüklerimizin bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri yönünde evlatları ve yakınları tarafından bir kez daha uyarılmaları önemle rica olunur.    

Son Güncelleme: 21.09.2021 17:05
Anahtar Kelimeler:
PolisDolandırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
61'i yerel, 89 pozitif vakaya rastlandı
61'i yerel, 89 pozitif vakaya rastlandı
Özersay: "Seçim hükümetidir ama parti içi seçim hükümetidir"
Özersay: "Seçim hükümetidir ama parti içi seçim hükümetidir"
KTSO’dan açıklama: Daha ne söylenebilir ki?
KTSO’dan açıklama: Daha ne söylenebilir ki?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim