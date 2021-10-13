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Polisten vatandaşa uyarı!

Lefkoşa'da bir şahsın tasarrufunda bulunan ABD Dolarları dolayısıyla polis uyarı yaptı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 11:14
484 Okunma
Polisten vatandaşa uyarı!
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Lefkoşa’da dün bir ikametgahta polis tarafından yapılan arama sonucu sahte olduğuna inanılan 5 adet 20’lik Amerikan Doları banknot (100 ABD Doları) bulunarak emare olarak alındı.

24 yaşındaki M.I. tutuklandı.

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları:

JB12497174A

JB12497110A

JB12497183A

JB12497121A

JB12497175A

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan duyuruda, söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde 20 Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri konusunda uyarı yapıldı.

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