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Polisten vatandaşa uyarı!

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından telefon dolandırıcılarına dikkat uyarısı yapıldı.

14 Ekim 2021 Perşembe 10:31
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Polisten vatandaşa uyarı!
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PGM, Türkiye telefon hatlarının kullanıldığını, özellikle bankalarda yüksek miktarda parası bulunan emekli vatandaşların hedef alındığını vurguladı.

PGM, dolandırma girişimlerinin son günlerde artığına da dikkat çekerek, şöyle devam edildi:

“Telefonla arayan dolandırıcılar; aradıkları şahıslara karşı inandırıcılıklarını yükseltmek amacıyla ülkemizde bulunan resmi kurumlardan aradıklarını ve o kurumlara ait de telefon numaralarını vererek yeni yöntemle dolandırma girişimlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir.   

Halkımız bilemelidir ki ülkemizde görevli hiçbir polis ve/veya savcı, vatandaşı arayarak para talep etmemektedir.

Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren bankaların müşterilerden, yüklü miktarda para çekilişi ve/veya havale istemi bulunması halinde, havale işlemini onaylamadan önce konunun bu yönde derinlemsine değerlendirilmesi yönünde personelini uyarmaları herkesin yararına olacaktır.

Emekli aile büyüklerimizin bu tür mağduriyetleri yaşamaması adına hepimize görevler düşmektedir.

Bu çerçevede emekli aile büyüklerimizin; evlatları, yakınları ve banka çalışanları tarafından böylesi kötü niyetli aramalara itibar etmemeleri yönünde yeniden uyarılmaları önemle rica olunur.”
        
        
 

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Polis Genel Müdürlüğü
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