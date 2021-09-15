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Polisten vatandaşa uyarı!

15 Eylül 2021 Çarşamba 14:35
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Polisten vatandaşa uyarı!

14-15.09.2021 tarihleri arasında, Girne’de, iki kişi tasarruflarında bulundurdukları 50 Dolarlık banknotlardan oluşan 2100 ABD Doları sahte banknotu, başka bir şahsa vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde 50’lik “ABD Doları ” doviz cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri şahısları en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

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