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Polisten yılbaşı öncesinde denetim

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Trafik ve Asayiş Operasyonu’nda, suç işlediği tespit edilen toplam 86 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

29 Aralık 2017 Cuma 12:59
Polisten yılbaşı öncesinde denetim
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Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahaları dâhilinde gerçekleştirilen Trafik ve Asayiş Operasyonu’nda, suç işlediği tespit edilen toplam 86 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.00-22.00 saatleri arasında Gazimağusa bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam on bir kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 265 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında ileri işleme

gidildi. 
İskele Bölgesinde düzenlenen operasyonda ise, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evleri kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 400 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 21 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı. 

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