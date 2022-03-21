“Politikayı bir kenara bırakmalı ve ortak bir noktada buluşulmalıyız”

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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Alsancak Belediyesi’ni bugünlere kolay getirmediklerini söyleyen Ataser, “Girne’deki en düzgün yapı Alsancak Belediyesi’dir. Ben belediyemi kapattırmam. Daha geniş, daha düzgün, daha fazla yetki ile belediyemi daha düzgün çalıştıracağım. Ben kendime güveniyorum. İddialıyım. Biz bu yola çıkacaksak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ben Alsancak haricinde Lapta ve Çamlıbel bölgeleri için de bir çalışma yaptım. O bölgeler için de güzel planlarımız var. Dört sene boyunca vatandaşlarımız vereceğimiz hizmeti görecek” şeklinde konuştu.

Bu memleketin geleceği için ortak bir noktada buluşulması gerektiğini kaydeden Ataser, “Politikayı bir kenara bırakmamız ve ortak bir paydada buluşarak geleceğimizi planlamamız gerekiyor” dedi.