Pompacı hakkında karar verildi!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın kendisine duyulan güveni suitismal edip, çalıştığı işyerinde müşterilerden temin ettiği 10 bin TL’yi sirkat ettiğini belirtti.

Soytaç, sanığın mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi.

Yargıç Soytaç, sanığın bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 9 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.