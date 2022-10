POPOSUNDA BEZ , AĞZINDA SÜT KOKUSU VAR O ÇOCUĞUN. UMUDUN NEYDİ AAA PİSKOMANYAK..

Gelinen nokta bu işte...

Bu gün çocuk, yarın ergen daha sonra yaşlı memlekete yok yok ne yazık...

Neymiş öğrenci olmazsa bu adada her yer batar, ekonomi çöker çok geri kalmış bir ülke olurmuşuz. Öyle diyorlar ya...

Ne idüğü belirsiz onca insana para karşılığı öğrenci belğesi vererek , ülkenin geldiği nokta bu. Daha nereye doğru gider bilinmez. İpini saldıkları bu adanın içerisinde. "HER YERDE OLUR BÖYLE ŞEYLER" diyenlere de yahu bana ne başka ülkede olanlar. Küçücük adanın içerisinde para uğruna her milletten her ırktan insan soktunuz, her türlü pisliğin döndüğü ve köprü olduğu bir ülke haline getirdiniz.

Ada'ya girişler didik didik denetlenecek miş.. Bu mu dentlemeniz? Bu şeklide mi girenleri araştırıp alıyorsunuz adaya? Bumudur sizin denetleme anlayışınız? Sizin paradan başka düşünceniz yok. Sizin kendinizi düşünmekten başka yaptığınız bir işlev yok. Sizin boş vaadleriniz anca gün gitsin maaş gelsin poletikanızdır.

3 yaşındaki bir çocuğu, tatlı bahanesi ile kuçağına alıp gözlerden uzak bir yere götürecek, o kadar kalabalık insan içerisinden alacak, anne baba tabi ki onlar ayrı sorgulanmalı, bilemeyiz nasıl bir şekilde çocuk oradan uzaklaştırıldı. Fakat 3 yaşındaki bir çocuğu gözlerimin önüne getiriyorum da sanırım başkasının değil anne kucağında olması gereken yaşta bir çocuk olmalı. Bir şekilde alındı o çocuk ya..

Daha 3 yaşında bir bebek o , insan müsveddesi. . 3 yaşında bebek kokan ağzının etrafı sütü sabi bir bebek o aaa pedofil manyak. Daha bu iğrenç dünyaya geleli 3 yıl olmuş , kakasını bezine yapıyor daha o. Nasıl bir manyak, nasıl bir yaratıksın sen, nasıl ne düşündün ne hayal kurdun ki bu iğrenç eylemi gerçekleştirmeye kalktın. Nasıl bir çocukluğun oldu kimler ne yapış sana, nasıl taciz etmişler, kimler seni bu hale getirmiş ki, sende aynı pisliklerini insanların evlatlarına uygulamaya çalıştın..

Bu gün bizler en yakın arkadaşlarımızın, dostlarımızın çocuklarının evebeyinlerinden izinsiz alıp gezdiremiyoruz. Bu gün yolda gördüğümüz küçük çocukların başını okşamıyor, yanaklarından makas alamıyoruz.

Neden mi?...

Çünkü KKTC eskisi gibi değil artık.

Oysa ki bir zamanlar bu ülkede kapı pençesi açık yatan insanlarımız vardı. Evlerinden uzakta veya yakınında oyun oynayan çocuklarımız vardı. Çocuklarımız abilerinin kuçağında oturuyorken edişe yoktu. Çocuklarımızı komşuya emanet etmekten korkmazdık. Genç ergen çocuklarımız kimseden sakınmazdık.

Çünkü herkes birbirini tanıyordu. Çünkü halk bir arada büyüyüp yaşıyordu. Şimdi kim kimdir, nerden ne için geldiği asla belli değil. Neymiş ÖĞRENCİ. Neymiş sözüm ona parası ile aldığı diploma ile iş bulmuş çalışıyor. Neymiş ÖĞRENCİ olmazsa ekonomi çökermiş.. Bir gidin Allah aşkına ya. Para diye diye memleketi getiridiğiniz durum TECAVÜZ, İSTİSMAR, DARP, UYUŞTURUCU ülkesi...

Kimliği eline alan cebinde 5 kuruşu olmayan Ercan kuş gibi iniyor, yılan gibi adada dolaşıyor. Aç karınlarını doyuracak, ayağına giyecek donu olmayanı, adaya alıp salıyorlar. Sonra da evlerin içeride girip hırsızlık yapıyorlar. Genç kadınlarımızın başlarına bela oluyorlar. Çocuklarımız iğrenç emekleri için marketten ekmek alır gibi alıp uzaklaşıyorlar. Ayıp be artık bu ülkeye ve kendi halkına para uğruna yaptıklarınıza ayıp...

Soruyorum siz devlet yetiklerine . Dün o 3 yaşındaki çocuğun başına hepimizin düşüncelerin'den geçen olmuş olsaydı NE YAPACAKTINIZ? O çocuğa yapacağını yapmış, bir köşeye atmış olsaydı o bebeği NE YAPACAKTINIZ? Bu ülkenin her yerinde gerçekleşen TECAVÜZ, İSTİSMAR DARP VE UYUŞTURUCU'ya bu güne kadar NE YAPTINIZ?

KOCA BİR HİÇ...

Evet hiç ki hala bu ülkeye ne idiği belirsiz onca insan geliyor ve her gün blr olay yaşıyoruz. Öyle ayda yılda bir HUZUR OPERSAYONU ile temizlenmez bu pislikler. Sen devlet olarak her önüne gelene giriş izni verirsen, senin devletinin polisi hangi biri ile başa çıksın. Ülkenin ve halkın güvenliği için en ufak bir yaptırımınız yok kabul edin. Anca günlük haber sitelerinde abuk subuk bir çok açıklamalar ile gün gitsin maaş gelsin modunudasınız.

Bu ülke artık rahat yaşanacak, huzurlu olacak , çocuklarımızın özgürce oynayıp büyüyüp yaşayacağı bir ülke değildir. Daha iyi değil, çok daha kötü olmaya devam ediyor. Bizi sizlerin siyaset hayatınız ve para hırsınız ilğillendirmiyor. Sizlerin biribiriniz ile olan yarışlarınız da ilğilendirmiyor. Kimlere ne karşılığı giriş izni verdiğiniz de ilgilendirmiyor.

Bizler bu ülkede yabancı istemiyoruz. Amacı dışında gelen , okuma bahanesi ile gelen bizlere, sevdiklerimize, ÇOCUKLARIMIZA zarar verecek insan görünümlü manyak hasta varlıklar ile iç içe yaşamak istemiyoruz.

Ben KÖPEĞİMİN bile yalnız dışarıda dolaşmasına korkar oldum. Devamını sizler düşünün DEVLET BÜYÜKLERİ...

KARAKUŞ