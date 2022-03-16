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Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı

16 Mart 2022 Çarşamba 12:45
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Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
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Bir vatandaş, geçtiğimiz gün evinde yaşadığı ilginç bir olayı paylaşarak şaşkınlığını dile getirdi.

Pazar günü evinde çoluk çocuk otururken meyve yemek için eline aldığı portakalı soyduğu zaman karşılaştığı fotoğraftaki görüntü karşısında şok olduğunu ifade eden vatandaş “Fotoğrafta da görüldüğü gibi portakalın içinden portakal çıktı. Üstelikte kabuklu bir şekilde” diye konuştu.

Geçmişte de portakalın içinden portakal çıktığını ancak kabuklu olmadığını söyleyen vatandaş “Bu şekilde bir durumla ilk kez karşılaştık. Bunun sebebi nedir? Arı aşılaması mı yoksa hormon kullanımı anlayamadık” diyerek şaşkınlıklarını paylaştı.

Halkın Sesi

 

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