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Posta Dairesi’nden açıklama geldi

Posta Dairesi, posta gönderileerinde yaşanan sorunun giderilmesi için girişim yaptığını açıkladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:53
Posta Dairesi’nden açıklama geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü, posta gönderilerinde yaşanan sorunun giderilmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını açıkladı.

Posta Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede varışlı ve çıkışlı posta gönderilerinin alıcıya tesliminde bir süreden beridir, Kurban Bayramı’nda yaşanan yoğunluk ve Türkiye’deki gümrük mevzuatının değişmesiyle birlikte tüm posta gönderilerinin gümrük kontrolüne tabi olması nedeniyle sorun yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul’da bulunan Uluslararası Posta İşleme Merkezi ve Uluslararası Koli İşleme Merkezi kaynaklı sorunların mümkün olan en kısa sürede giderilmesi ve KKTC varış ve çıkışlı posta gönderilerinin transit (posta) olarak değerlendirilmesi hususunda bakanlığın gerekli girişimleri yaptığı belirtildi.

DB/TAK

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Anahtar Kelimeler:
Posta Dairesi’
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