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Posta Dairesi’nin 56. kuruluş yıldönümü kutlandı

06 Ocak 2020 Pazartesi 21:50
Posta Dairesi’nin 56. kuruluş yıldönümü kutlandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altında faaliyet gösteren Posta Dairesi’nin 56’ncı kuruluş yıldönümü bugün düzenlenen törenle kutlandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Posta Dairesi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen törende Bayındılık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler birer konuşma yaptı.

Törende, Posta Dairesi’ne uzun yıllar hizmet veren emekli çalışanlara da anı hediyeleri takdim edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı törende yaptığı konuşmada, birçok sıkıntı olmasına rağmen son derece özveri içerisinde gösterilen emekler sonucu posta hizmetlerinin yerine getirildiğini kaydetti.

Posta Dairesi’nde gerek araç gereç gerek insan kaynağı eksikliği gibi sorunları çözmek için bakanlığın canla başla çalıştığını anlatan Bağzıbağlı, 2020 içerisinde personel eksikliği sorununun giderilmesinin beklendiğini ifade etti. Kemal Bağzıbağlı, Posta İşlem Merkezi’nin bir an önce açılması için de bakanlığın gerekli girişimleri yapmaya devam ettiğini de belirtti.

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler de, üç çalışma arkadaşlarını genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, törene katıldıkları için ailelerine teşekkür ettiğini belirtti.

Besimler, eldeki imkanlarla halka hizmet etmeye devam ettiklerini, ticari haberleşme ve internet üzerinden alışverişin artması nedeniyle Posta Dairesi’nin çalışmalarının bu alanda yoğunlaştığını ifade etti.

Besimler, Kayıtlı Posta Otomasyon Sistemi’nin yenilenmesiyle birlikte personel eksikliğine rağmen bu istemin uzun sürede çalışanlara büyük kolaylıklar sağlayacağını söyledi.“1998 yılından itibaren ilk atama münhalleri, 22 yıl geçmiş olmasına rağmen açılmamıştır” diyen Besimler, 2020 yılı içerisinde münhallerin açılacağı sözünü aldıklarını dile getirdi.

Besimler, Posta İşlem Merkezi Projesi’nin tamamlandığını, kaynak probleminin çözülmesiyle birlikte bu projenin hayata geçeceğini de kaydetti.   

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