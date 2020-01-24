Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen...
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama dönüştüğü keşfedildi
Vezüv felaketi kurbanının beyninin cama...
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'
'Narın meyvesi değil kabuğu yararlı'

Posta ücretlerine yüzde 10 artış geliyor!

Posta ücretlerine 3 Şubat’tan geçerli olmak üzere yüzde 10 artış geliyor.

24 Ocak 2020 Cuma 13:35
Posta ücretlerine yüzde 10 artış geliyor!

Yeni ücretlerin düzenlendiği “1991 Postalar (Genel Posta Ücretleri) (Değişiklik) Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı.
TAK muhabirinin Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’den aldığı bilgiye göre, yeni tüzükle halen uygulanan fiyatlara yüzde 10 civarında artış getirildi.
3 Şubat’ta uygulanmaya başlanacak yeni tüzüğe göre 20 grama kadar olan mektuplar yurt içine 1.75 TL’ye, Türkiye’ye 2.60 TL’ye ve üçüncü ülkelere de 5.50 TL’ye gönderilebilecek.
250 grama kadar küçük paketlerin ücreti yurt içi ve Türkiye için 6.20 TL, üçüncü ülkeler için 11.25 TL; 1 kiloluk paketlerin ücreti ise yurt içi ve Türkiye için 10 TL, üçüncü ülkeler için 34.50 TL olacak.
1 kiloluk kolilerin yurt içi posta ücreti 9 TL, Türkiye’ye gönderilme ücreti 18 TL, diğer ülkelere gönderilme ücreti ise 19.50 TL’ye yükseldi. Sonraki her kilo başına yurt içi için 1.10 TL, Türkiye için 2.75 TL ve diğer ülkeler için de 4.25 TL ödenmesi gerekiyor.
Zamlı rakamlarla, taahhütlü mektup ücretleri de 5.50 TL’den başlayacak.
Yurt içine acele posta servisiyle gönderilecek 50 grama kadar ağırlıktaki mektuplar 13.50 TL’ye; bir kiloluk mektuplar ise 15.50 TL’ye alıcısına ulaşabilecek. 
Türkiye’ye 500 grama kadarki gönderiler acele posta servisiyle 35 TL’ye gönderilecek. Ağırlık arttıkça fiyat da yükseliyor. Üçüncü ülkelere acele posta servisinin bedeli ise ülkenin uzaklığına göre 82.5 TL ile 132 TL arasında değişiyor.
Posta abone kutusu ücretleri 1 Ocak’tan itibaren artışlı hesaplanacak. Buna göre küçük posta kutuları için 50 TL, büyük posta kutuları için ise 55 TL ödenecek.

Anahtar Kelimeler:
Posta ücretleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak
Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak
Sertoğlu: Girişim Rum tarafını panikletti...
Sertoğlu: Girişim Rum tarafını panikletti...
Okullar Yolu'nda ağaç devrildi!
Okullar Yolu'nda ağaç devrildi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim