Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Postacıya 18 ay hapis cezası
Postacıya 18 ay hapis cezası
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan 3 kişi daha var
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan...
Eşini ve kızını darp etti
Eşini ve kızını darp etti

Postacıya 18 ay hapis cezası

Lefkoşa Merkez Postanesi ayrım bölümünde çalışan ve yurt dışından gelen paketleri çaldığı tespit edilerek yargılama süreci başlatılan sanık Önder Ilgın aleyhindeki karar açıklandı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:08
234 Okunma
Postacıya 18 ay hapis cezası

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Merkez Postanesi ayrım bölümünde çalışan ve yurt dışından gelen paketleri çaldığı tespit edilerek yargılama süreci başlatılan sanık Önder Ilgın aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç İnan açıkladı. Yargıç İnan sanık aleyhine ve lehine olan tüm hususları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu ve devlet kademesinde çalışan bir kişinin bu tür bir suç işlemesinin toplumda çalışmış olduğu devlet kurumuna karşı güvensizlik oluşturduğunu belirtti. Yargıç Umut İnan sanığın mağdur ettiği insan sayısının çok olduğunu belirterek bu tür suçlara caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti. İnan sanığı heyet olarak işlemiş olduğu suçlardan 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Sanığın mahkum olduğu dava konusu olay nasıl olmuştu?

Sanık Önder Ilgın 2017 Eylül ayı ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa Merkez Postahane’de memur olarak çalışmakta olduğu sırada bahse konu zaman diliminde Ercan Havalimanına gelen 13 ayrı sarı renk PTT posta çuvalı içerisindeki, muhtelif elektronik eşya, cep telefonu ve aksesuarları, kol saati, bijuteri ve konfeksiyon malzemesi gibi yaklaşık 3 bin ayrı parçadan oluşan tahmini, 300 bin TL değerindeki eşyayı ve bunun yanı sıra 3 bin adet mektubu Posta Dairesi’ne ve posta sahiplerine teslim etmeyerek çaldığını ve evine götürdüğü tespit edilmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu:Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek
Çavuşoğlu:Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek
Hasan Taçoy: “UBP her zaman seçime hazırdır”
Hasan Taçoy: “UBP her zaman seçime hazırdır”
Şahiner: “Bu işi temizleyecek olan erken seçimdir”
Şahiner: “Bu işi temizleyecek olan erken seçimdir”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim