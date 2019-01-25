Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Posta’daki eksikliklerin giderilmesi için 4 sendikadan hükümete 11 Şubat’a kadar süre

25 Ocak 2019 Cuma 13:35
Posta’daki eksikliklerin giderilmesi için 4 sendikadan hükümete 11 Şubat’a kadar süre

Kamuda yetkili 4 sendika, başta personel eksikliği olmak üzere Posta Dairesi’ndeki sorunların giderilmesini isteyerek, hükümete 11 Şubat’a kadar süre verdi. Sendikalar, gerekli adımların atılmaması durumunda grev ve eylem dahil her türlü demokratik hakkı kullanacağını duyurdu.

Sendikalar, “Amaç Posta Dairesi personelinin verimli çalışmasını, halkın da süratli ve kaliteli hizmet almasını sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) bugün Lefkoşa Merkez Postanesi önünde dairenin sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu’nun katıldığı, sendika yetkililerinin de hazır bulunduğu basın açıklamasında, Posta Dairesi personeli de yer aldı.

Sendikalar adına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dairedeki personel, araç- gereç eksikliğine dikkat çekti.

banner41
Bengihan, “Girne, Mağusa ve Lefkoşa’daki posta dairelerdeki evrakların 4’te 3’ü personel (tevziatçı) yetersizliği nedeniyle dağıtılamıyor” dedi. Bengihan, dağıtılmayı bekleyen evrak sayısını “binler” olarak ifade etti.

Posta Dairesi’ndeki diğer bölümlerde de personel eksikliği olduğunu söyleyen Bengihan, “1998’den beri, 20 yıldır bu daireye asıl ve sürekli kadroda kimse istihdam edilmedi. Bu, sorgulanması gereken bir durum” şeklinde konuştu.

Dairenin devlete yıllık getirisinin 50 milyon TL olduğunu da ifade eden KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Posta hizmetlerini ve devletin resmi işlemlerini yürüten bu daire de, personeli de hak ettiği değeri görmüyor. Halk da hak ettiği hizmeti alamıyor” dedi.

Hükümet edenleri “sorumluluk bilinciyle hareket etmeye” çağıran Güven Bengihan, siyasilerin dairedeki personel eksikliğini siyasi çıkarları doğrultusunda çözmeye çalıştığını savundu.

Diğer ulaştırma bakanları gibi Tolga Atakan’ı da bunu yaptığını, personel eksikliğine rağmen Küçükkaymaklı Şubesi’ndeki bir çalışanı başka yere gönderdiğini öne süren Bengihan, “Kamuda reformdan bahsedenler, reformu önce düşüncede yapmalı” dedi.

Güven Bengihan, hükümete Posta Dairesi’ndeki sorunları çözmek için 11 Şubat’a kadar süre verdiklerini, aksi takdirde grev ve eylem dahil her türlü demokratik hakkı kullanacakları belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
PostaHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran'd
YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran'd
Akıncı: Çözüm istiyoruz ancak olmazsa da hayat devam eder
Akıncı: Çözüm istiyoruz ancak olmazsa da hayat devam eder
Yazıcı poliste terör estirdi
Yazıcı poliste terör estirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim