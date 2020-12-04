Pozitif çıkan hemşirenin temaslıları temiz çıktı

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde çalışan bir hemşirenin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özlem Erdoğmuş, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, pozitif hemşireminin tüm temaslıları ve mesai arkadaşlarının tarandığı, başka pozitif vakaya rastlanılmadığını ifade etti.

“Akçiçek Hastanesi ailesi olarak iyiyiz” diyen Erdoğmuş, sağlık hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Dr. Özlem Erdoğmuş’ın açıklaması şöyle:

“Pandeminin ilk gününden itibaren Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi, perifer hastane olarak çok önemli sorumluluk yüklenmiştir. Hastanemizin tüm çalışanları o günden beri pek çok pozitif hasta ile temas etmiş, maske ve kişisel korunma önlemlerine tam uyulduğu için bugüne kadar sağlık personelimizde pozitif vaka saptanmamıştır.

Bunları halkımızla paylaşmadık çünkü sosyal medyada paylaşımlar bazen halkımızı paniğe sürüklemektedir. Bunun yerine önlemlere uymak, maske takmak, hastalanmadan bu süreci atlatmak, tünelin ucundaki ışığa psikolojik olarak en sağlıklı şekilde ulaşmak için korkutmadan, panik yaratmadan, sorumluluk bilinci içinde uyarılar yaptık. Evet hepimiz KKTC’deki tüm sağlık çalışanları ve sağlık personeli ara ara Koronavirüs enfeksiyonu ile enfekte olmaya çok yaklaştık çünkü hastaneye başvuran her hasta için Koronavirüs açısından duyarlı davrandık, hiçbir hastanın teşhisinde gecikmemek ve toplum sağlığını riske atmamak için çok titiz çalıştık.

Çok üzülerek söylüyorum ki dün hastanemizde çalışan bir hemşiremiz pozitif çıkmıştır. Ancak pozitif hemşiremizin tüm temaslıları, mesai arkadaşları dahil taranmış ve başka pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin aldığı yerinde kararlar, önlemler, sağlık çalışanlarının, gümrük memurlarının, emniyet mensuplarının, tüm belediye çalışanlarının, aslında ülkemizdeki tüm kurumların özverili çalışmaları ve halkımızın tama yakın uyumu nedeniyle KKTC olarak dünya ülkeleri arasında çok başarılı bir savaş verilmiştir ve verilmeye devam edilecektir.

Sabahtan beri endişeli ve meraklı mesajlarınız, aramalarınızla şahsen ben çok mutlu oldum. Değerli hissettim. Bizler yıllarca hastalarımızın sağlık durumu için endişelenirken şuan çok kıymetli yürekler bizim için endişeleniyor.

Biz Akçiçek Hastanesi ailesi olarak çok iyiyiz ve sağlık hizmetimize ara vermeden, korkuya kapılmadan devam ediyoruz. Siz yine de bizim için endişelenin, bizi koruyun. Çünkü biz sizin için aynısını yapıyoruz. Maske tak, çevreni koru, kendini koru…”