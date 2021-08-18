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“Pozitif çıkan öğrencilerle ilgili gereken yapılıyor”

Türkiye'nin Kastamonu ilinde gerçekleşen Gençlik Kampı’nda 6 Kıbrıslı Türk öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, konuyla ilgili son gelişmeleri Gündem Kıbrıs’a aktardı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:23
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“Pozitif çıkan öğrencilerle ilgili gereken yapılıyor”

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER 

Türkiye'nin Kastamonu ilinde gerçekleşen Gençlik Kampı’nda 6 Kıbrıslı Türk öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, konuyla ilgili son gelişmeleri Gündem Kıbrıs’a aktardı.

Amcaoğlu, 6 öğrencinin pozitif, 7 öğrencinin de temaslı olduğunu söyleyerek, bir öğretmenin iki görevlinin de öğrencilerin yanlarında olduğunu söyledi. İstanbul’da bulunan Eğitim Ateşesi’nin de öğrencilerin yanına gittiğini ve destek olacağını söyleyen Amcaoğlu, öğrencilerinin durumlarının iyi olduğunu ve gerekenin yapıldığını söyledi. Amcaoğlu, 36 öğrencinin bugün KKTC’ye geleceğini de aktararak, gereken her şeyin yapılacağını aktardı. 

Yaşanan olayın ardından, Başbakanlık’tan elde edilen bilgiye göre ise kamp ve gezi programlarının tümünün iptali gündemde.

Son Güncelleme: 18.08.2021 12:28
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluKoronavirüsGençlik Kampı
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