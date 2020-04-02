Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, sosyal medya hesabında Lapta'da görülen koronavirüs vakaları hakkında açıklama yaptı.

LAPTA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AKTUĞ'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Arkadaşlar .

Pozitif çıkan vatandaşımız herhangi bir market çalışanı değil. Lütfen sakin olalım.

Sabah beri Sağlık Bakanlığındayım temaslar ile bilgi alışverişi yapıyoruz. Sizlere de yakın zaman da açiklama yapacağız. Lütfen herkes evinde kalsın. Önce kendi tedbirlerimizi alalım. Pazartesi olduğu gibi gerekli makamlar ile olabilecek her türlü tedbir görüşülüyor.