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"Pozitif çıkan vatandaşımız herhangi bir market çalışanı değil"

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, sosyal medya hesabında Lapta'da görülen koronavirüs vakaları hakkında açıklama yaptı.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:30
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"Pozitif çıkan vatandaşımız herhangi bir market çalışanı değil"

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, sosyal medya hesabında Lapta'da görülen koronavirüs vakaları hakkında açıklama yaptı.

LAPTA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA AKTUĞ'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Arkadaşlar .
Pozitif  çıkan vatandaşımız  herhangi bir market çalışanı değil.  Lütfen sakin olalım.
Sabah beri Sağlık Bakanlığındayım temaslar ile bilgi alışverişi yapıyoruz. Sizlere de yakın zaman da açiklama yapacağız. Lütfen herkes evinde kalsın. Önce kendi tedbirlerimizi alalım. Pazartesi olduğu gibi gerekli makamlar ile olabilecek her türlü tedbir görüşülüyor.

Anahtar Kelimeler:
LaptaKoronavirüsMustafa Aktuğ
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Kibris 2020-04-02 10:50:21

Yau allahasin senda ha market ha sahis be o sahis zaten butun koyu gezer be marketeda gider heryereda senda cikan aciklamaya bak isiniz hikaye vallahi hikaye

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