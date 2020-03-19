Pozitif koronavirüs sayısı 33 oldu!

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, 12 Alman Turist ve 1 KKTC Vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC Vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan Korona Virüs olduğu tespit edilen KKTC Vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman Turist olduğunu belirtti. Bakan Pilli, böylelikle KKTC'de toplam pozitif vaka sayısının 33'e çıktığını söyledi.