Pozitif koronavirüs sayısı 33 oldu!

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, 12 Alman Turist ve 1 KKTC Vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC Vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan Korona Virüs olduğu tespit edilen KKTC Vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman Turist olduğunu belirtti. Bakan Pilli, böylelikle KKTC'de toplam pozitif vaka sayısının 33'e çıktığını söyledi.
Son Güncelleme: 19.03.2020 22:25
AKINCI'YI DİNLEMEDİNİZ
Akıncı show peşindeydi. Şovunu yaptı secimi erteledi şimdi uzaktan izliyor. gerisi önemli değil onun içinBeğen (0) Beğenmedim! (1)
Bu Almanlar bir bir pozitif çıkıyor,bir ülkeyi yok edecekler.Bizim insanlarımız olsaydı Almanya çoktan gönderirdi.
asıl papara 27 sinden sonra çıkacak oşu hasda sayısı 100 kişi artacak hergün . buraya yazdım
Daha bekleyin be hükümet oyuncuk oynayın daha
Bu kktc vatandasi kimlerle gorusfu netelere gityi gezdi gezdi yaydi.Allah saklasin ama ay sonuna patlama yapar