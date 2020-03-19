Pozitif koronavirüs sayısı toplamda 33 oldu!

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, 12 Alman Turist ve 1 KKTC Vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC Vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan Korona Virüs olduğu tespit edilen KKTC Vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman Turist olduğunu belirtti. Bakan Pilli, böylelikle KKTC'de toplam pozitif vaka sayısının 33'e çıktığını söyledi.
Son Güncelleme: 19.03.2020 23:28
AKINCI'YI DİNLEMEDİNİZ
Akıncı show peşindeydi. Şovunu yaptı secimi erteledi şimdi uzaktan izliyor. gerisi önemli değil onun içinBeğen (0) Beğenmedim! (5)
Bu Almanlar bir bir pozitif çıkıyor,bir ülkeyi yok edecekler.Bizim insanlarımız olsaydı Almanya çoktan gönderirdi.
Bu kktc vatandasi kimlerle gorusfu netelere gityi gezdi gezdi yaydi.Allah saklasin ama ay sonuna patlama yapar
asıl papara 27 sinden sonra çıkacak oşu hasda sayısı 100 kişi artacak hergün . buraya yazdım
Daha bekleyin be hükümet oyuncuk oynayın daha
İşimiz çok zor, her yer kapalı olunca daha beter ekonomi çökecek, özel sektör zarar ede ede bazı iş yerleri iflas reski altında, yaşlılarımız, Kalp hastalarımız, solunum yolu hastaları ciddi risk altında, hükümet acil yardım ve destek ekibi oluşturmalıdır.
Hem sağlık hemde ekonomik önlemler almalıdır. Aksi taktirde dar gelirli vatandaşların işi çok zor. UMARIM Toplum olarak en AZ problem ile bu süreci atlatırız
Istifa etsin artik pilli.bence gonderin bunlari artik gonderin
Salı günü 100ü bulabilir,o polisi tanıyorum salamisin kapısında gördüm 2 defa.ne polislerimiz ne salamisin gergin müdürleri korunmuyor ellerinde sigara ve telefon dolaşıyorlar.İnşAllah 100ü bulmaz bulursa kktc sistemi çöker.aynı odanın içinse 6-8 polis görüyorum salamisin girişinde ,işimiz şansa kaldı