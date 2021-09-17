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Pozitif öğretmen sayısı artıyor!

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş pozitif öğretmen sayısında artış olduğunu açıkladı.

17 Eylül 2021 Cuma 10:29
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Pozitif öğretmen sayısı artıyor!

Havadis Web TV’de yayınlanan Damla Dabis’in hazırlayıp sunduğu Gün Başlarken programına katılan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Lefkoşa’da bulunan Atatürk İlkokulu’nda 2 öğretmenin daha Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını, okulda Covid-19 testi pozitif çıkan öğretmen sayısının 4’e yükseldiğini belirtti.

Öğretmenlerin pozitif çıkmasıyla okulda çalışan ve öğrenci olan toplam 140 kişiye  test yapıldığını ifade eden Maviş,tüm testlerin negatif olduğunu dile getirdi.

Öğretmenlerden alınan bilgiye göre 6 öğrencinin mide bulantısı ve kusma belirtilerinin olduğunu, semptom gösteren çocukların haftasonu tekrardan test yapacağını belirtti.

Vadili’de İlkokulu’nda 2 öğretmen daha pozitif

Okulların açıldığı ilk gün rutin yapılan taramada 6 öğretmen ve bir personelin pozitif çıktığı Vadili İlkokulu’nda bugün itibariyle 2 öğretmenin daha Covid-19 testi poztif çıktı. Vadili İlkokulu’nda pozitif olan personel sayısı 9’a yükseldi.

Kaynak : Havadis

Son Güncelleme: 17.09.2021 11:11
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsBurak MavişPozitif öğretmen
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