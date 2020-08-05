Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti
Markette fazla vakit geçirdi diye eşini yumrukladı
Markette fazla vakit geçirdi diye...
Zorla adam kaçırdılar
Zorla adam kaçırdılar
Tartıştığı kişiye tabak fırlattı
Tartıştığı kişiye tabak fırlattı
Sahtekarlıkla kredi temini
Sahtekarlıkla kredi temini
Flaş Haber
Sterlin 9’u geçti
Kapat

‘Pozitif vaka’ kaçmaya teşebbüs etti

Covid- 19 pozitif çıkan bir hasta sabah saatlerinde Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden kaçmaya teşebbüs ettiği sırada tespit edilerek yeniden gözetime alındı

05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:13
4284 Okunma
‘Pozitif vaka’ kaçmaya teşebbüs etti

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Sadece covid-19 hastalarının tedavisinin sürdüğü bölümde testi pozitif çıkan bir hasta kaçmaya teşebbüs ettiği iddia edildi.

Kısa sürede fark edilen kişi, yeniden gözlem altına alınırken Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük Yenidüzen Gazetesi'ne olayın doğru olduğu bilgisini verdi.

Büyük: “Her şey kontrol altında”

Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, sabah saatlerinde Ayaktan Tanı Merkezi önünde bir hareketlilik yaşandığını doğruladı.

Büyük, verdiği bilgide testi pozitif olan bir hastanın Ayaktan Tanı Merkezi kapı önüne giderek kaçma teşebbüsünde bulunduğunu kısa sürede tespit edildiğini söyledi.

Her şeyin kontrol altında olduğunu da kaydeden Büyük, vakanın yeniden gözlem altına alındığını kaydetti.

HABER - KAYNAK : YENİDÜZEN

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COVID-19 risk kategorileri yeniden revize edildi
COVID-19 risk kategorileri yeniden revize edildi
İskele'de bazı bölgelere yarın yaklaşık 8 saat elektrik verilmeyecek
İskele'de bazı bölgelere yarın yaklaşık 8 saat elektrik verilmeyecek
Aydın Türksever yoğun bakımda
Aydın Türksever yoğun bakımda
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim