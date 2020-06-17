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Pozitif vaka yok

Bakan Pilli:" Toplam 86 test yapıldı, pozitif vaka yok"

17 Haziran 2020 Çarşamba 17:31
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Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 86 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

17 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 86     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı :Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı :  34.211   

Toplam Vaka Sayısı : 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:Yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 17.06.2020 18:08
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüs
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