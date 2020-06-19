Pozitif vaka yok!

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 426 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
19 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı : 426
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı : Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 34.846
Toplam Vaka Sayısı : 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok
Son Güncelleme: 19.06.2020 18:44
Sayin Pilli soruyoruz, 1 Temmuzdan sonra da "HALKIN SAGLIGI TEHLIKEDE DEGILDIR" diyebilecekmisiniz?