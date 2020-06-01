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Pozitif vaka yok

Bakan Pilli:" Toplam 541  test yapıldı, pozitif vaka yok"

01 Haziran 2020 Pazartesi 19:33
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Pozitif vaka yok


Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 541  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.


1 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 541   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.915 

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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