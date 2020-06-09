Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 53 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
9 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 53
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 33.553
Toplam Vaka Sayısı : 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok
Son Güncelleme: 09.06.2020 17:57