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"Pozitif vaka yok"

Bakan Pilli:" Toplam 105  test yapıldı, pozitif vaka yok"

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:47
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"Pozitif vaka yok"

Bakan Pilli:" Toplam 105  test yapıldı, pozitif vaka yok"


Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 105  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.


Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara, gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına yapıldığını açıkladı.  


Bakan Pilli'nin , 21  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 105   


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.902

Toplam Vaka Sayısı- 108 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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Kiprislii 2020-05-21 19:00:28

Kapilar acilinca yeni vakalar baslar merak etmeyinda

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