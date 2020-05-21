Bakan Pilli:" Toplam 105 test yapıldı, pozitif vaka yok"



Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 105 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.



Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara, gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına yapıldığını açıkladı.



Bakan Pilli'nin , 21 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 105



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.902

Toplam Vaka Sayısı- 108



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok