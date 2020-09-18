Pozitif vakalar ve temaslıları seçimlerde oy kullanamayacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde, Covid-19 virüsüne yakalanıp pandemi merkezlerinde karantina altına alınan ya da temaslı takip çerçevesinde otellerde izole edilen kişilerin oy kullanıp kullanamayacağı merak konusu halini aldı.

Bazı kesimler, izole altındaki vatandaşların oy haklarını kaybetmemeleri için “çevrimiçi oy kullanımı” konusunda çağrıda bulunuyor…

Ancak konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan “Seçim Takvimi Sürecinde Uygulanacak Kurallar” başlıklı duyuruda, hastaların oy verme hakkını yitireceği ve oy verme alanına alınmayacağı açıklandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaralarını Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır.”

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son resmi rakamlara göre, 284 vakanın tedavileri devam ediyor.

202 kişi ise temaslı takip kapsamında, pandemi otellerinde izole ediliyor.

İzole altında tutulan toplam 486 kişiden kaçının KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme hakkına sahip olduğu bilinmezken, salgın nedeniyle sandığa gitmeyeceğini ifade eden pek çok vatandaş da bulunuyor.

SANDIK BAŞINDA HANGİ KURALLAR UYGULANACAK?

YSK, sandık başında uygulanacak kuralları şöyle duyurmuştu:

Her sandık kuruluna birer el dezenfektanı verilecek, sandık başkanları, kurul üyeleri ve odaya girenlerin sürekli maske taktığına dikkat edecek, maske kullanmayan içeri alınmayacaktır. Kimlikle ilgili sandık kurulunun sorgulama yapması halinde, kişi maskeyi indirip yüzünü göstermek zorundadır. Oy verme yerlerinde camlar sürekli açık tutulacaktır. Sandık Başkanı ve sandıkta görevli polis, oy vermek için bekleyen kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymalarını sağlayacaktır. Alanın müsait olması halinde bekleyenlerin duracakları yerleri gösterecek şekilde 1’er metre aralıklarla yere işaret konulacaktır. Oy verme günü oy kullanmak için gelen vatandaşlara, YSK tarafından tedarik edilen tek kullanımlık eldivenler, sandık kurulları tarafından verilecektir. Kullanılan eldivenlerin çıkışta çöp torbasına atılması gerekir. Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaralarını Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır. Oy kullananların oy verdikleri saat, sandık kurulu tarafından sandık seçmen listesine imzanın yanına yazılacaktır.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI