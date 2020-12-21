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" Pozitif vakalara temas edenler lütfen PCR testi yaptırsın"

Akdoğan bölgesinde 4 vakanın tespit edilmesinin ardından çağrıda bulunan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif temaslılara, “Lütfen Pandemi Hastanesi’ne başvurarak PCR testi yaptırsın” dedi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:12
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" Pozitif vakalara temas edenler lütfen PCR testi yaptırsın"

Akdoğan bölgesinde 4 vakanın tespit edilmesinin ardından çağrıda bulunan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif temaslılara, “Lütfen Pandemi Hastanesi’ne başvurarak PCR testi yaptırsın” dedi.

Ahmet Latif’in açıklamaları şöyle:

“Koronavirüs sürecinde yerel bulaşın hızla arttığı görülmektedir. Bugün 4 vatandaşımızın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve temaslıların da olduğu ortaya çıkmıştır. Temaslıların, daha etkin bir mücadele yapılması için Pandemi Hastanesine başvurmaları ve PCR testi yaptırmaları gerekmektedir. Bu bir insanlık görevidir. Akdoğan bölgesi vatandaşlarının hassasiyetinin daha fazla olması lazım. Çünkü 4 yerel vakamız var. Halkımızı gerekli ilgiyi üst seviyede göstermeleri konusunda uyarıyor, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Evde kalın, mesafenizi koruyun ve maskenizi takmayı sakın unutmayın..."

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