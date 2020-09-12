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Pozitif vakanın karantina merkezinden kaçma girişimini polis engelledi

Karantina merkezinden kaçma girişiminde bulunan pozitif vaka, merkezden uzaklaşmadan polis tarafından tespit edildi, ikna edilmesinin ardından ambulansla merkeze geri götürüldü.

12 Eylül 2020 Cumartesi 13:36
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Pozitif vakanın karantina merkezinden kaçma girişimini polis engelledi

Dikmen bölgesindeki karantina merkezinde bulunan pozitif bir vaka, bugün sabah saatlerinde karantina merkezinden kaçma girişimine bulundu. 

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’den gelen ve çift PCR yöntemi sonucunda pozitif olduğu tespit edilen, ardından da karantina merkezine alınan şahsın bu sabahki kaçma girişimi polis tarafından engellendi. 

Kıbrıs Postası'nda yer alan haberde kaçma girişiminde bulunan şahsın, merkezden çok da uzaklaşmadan polis tarafından ikna edildiği, ardından da ambulansla karantina merkezine geri gönderildiği söylendi. 

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